Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Ermenistan sınırına Türk bayrağı diktiler

Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan İncedere köyünde 20 yıllık hayal gerçek oldu. Köy muhtarı Ömer Koral'ın girişimleri sonucunda Ermenistan sınırında bulunan Karakuzu Dağı'nda Türk bayrağı dikildi.

Köyün İstanbul Dernek Başkanı Cafer Balcı ve dernek yönetiminin girişimleriyle makara sistemli 15 metrelik bayrak direği, 6 metre bayrak ve diğer malzemeler İncedere köyüne getirildi. Köylüler daha sonra bayrak direği malzemelerini traktörler vasıtasıyla Karakuzu Dağı’na taşıdı.

GECELERİ DE RAHAT ŞEKİLDE GÖRÜNÜYOR

Burada yapılan çalışmalarla önce bayrak direği dikildi, ardından ışıklandırma sistemleri yapıldı. Köylüler yaptıkları ışıklandırma sistemiyle sınır bölgesinde dalgalanan Türk Bayrağı'nın geceleri de net bir şekilde görünmesini sağladı.

"20 YILLIK HAYALİMİZ SON BULDU"

2.500 rakımlı Karakuzu Dağı’na yaklaşık 20 yıldır bayrak dikmeyi planlandıklarını ifade eden İncedere köyü İstanbul Dernek Başkanı Cafer Balcı, "Bayrağımızı çok seviyoruz. Bana yardımcı olan köyümün gençlerine, köyümün halkına çok teşekkür ediyorum. Bu bayrağı buraya dikmemizdeki amacımız çocuklarımız bu bayrağı gördükçe vatanına milletine daha sadık olsun. Onlara örnek olması için bu bayrağı diktik. Bu bayrak bizim için onur vericidir. Türk Bayrağı rengini şehitlerin kanından almıştır" dedi.

ERMENİSTAN'DAN DA GÖRÜLÜYOR

Öte yandan İncedere köyü Karakuzu Dağı'na dikilen Türk bayrağı Ermenistan'dan da görülüyor.