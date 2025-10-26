Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Neredeyse 1,5 kilo! Devasa domatesi görenler gözlerine inanamıyor

Neredeyse 1,5 kilo! Devasa domatesi görenler gözlerine inanamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de geleneksel yöntemlerle bir çiftçinin bahçesinde yetiştirilen dev domates, görenleri şaşkına çevirdi. 1,5 kiloya yaklaşan domates hem bölge halkını hem de tarım yetkililerini hayrete düşürdü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçinin tarlasından çıkan dev domates, ağırlığıyla görenleri şaşırttı. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ürünün 1 kilo 400 gram gelmesi, bölge topraklarının bereketini gözler önüne serdi.

Neredeyse 1,5 kilo! Devasa domatesi görenler gözlerine inanamıyor - 1. Resim

BÖLGE HALKI HAYRETE DÜŞTÜ 

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçilik yapan ve yerel tohumlarla üretim yapan bir çiftçi, bu yılki domates hasadında şaşkınlığa neden olan bir ürünle karşılaştı. Tarladan toplanan domateslerden biri, yapılan tartımda tam 1 kilo 400 gram geldi. Alışılmışın çok üzerindeki bu ağırlık, hem bölge halkını hem de tarım yetkililerini hayrete düşürdü.



