Neredeyse 1,5 kilo! Devasa domatesi görenler gözlerine inanamıyor
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mardin'de geleneksel yöntemlerle bir çiftçinin bahçesinde yetiştirilen dev domates, görenleri şaşkına çevirdi. 1,5 kiloya yaklaşan domates hem bölge halkını hem de tarım yetkililerini hayrete düşürdü.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçinin tarlasından çıkan dev domates, ağırlığıyla görenleri şaşırttı. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ürünün 1 kilo 400 gram gelmesi, bölge topraklarının bereketini gözler önüne serdi.
BÖLGE HALKI HAYRETE DÜŞTÜ
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçilik yapan ve yerel tohumlarla üretim yapan bir çiftçi, bu yılki domates hasadında şaşkınlığa neden olan bir ürünle karşılaştı. Tarladan toplanan domateslerden biri, yapılan tartımda tam 1 kilo 400 gram geldi. Alışılmışın çok üzerindeki bu ağırlık, hem bölge halkını hem de tarım yetkililerini hayrete düşürdü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağıl Sütçü