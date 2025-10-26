26 Ekim Ankara'da jetler neden uçuyor? Sebebi belli oldu

Bugün Ankara'da gökyüzünden gelen yüksek jet sesleri, vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. Kentin birçok noktasında duyulan sesler, kısa süre içinde sosyal medyada da gündem olurken, olayın nedeni bir süre sonra netleşti.

26 EKİM'DE ANKARA'DA JETLER NEDEN UÇUYOR?

26 Ekim'de Ankara semalarında görlen jetler, SOLOTÜRK ekibinin hazırlık uçuşlarından kaynaklanmaktadır.

Ankara Valiliğinin bilgilendirmesine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK ekibi 26-29 Ekim tarihleri arasında başkent semalarında, keşif, prova ve gösteri uçuşları düzenliyor.

Bu çerçevede, 26 Ekim Pazar günü saat 13:00'da keşif uçuşu, 16:00'da ise prove uçuş gerçekleştirilecektir. Gökyüzünden gelen jet sesleri vatandaşlar arasında endişe oluşturmaması için Ankara Valiliği tarafından daha önceden bilgilendirme yapılmıştır.