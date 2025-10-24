İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar!

İstanbul’da 24 Ekim Cuma günü öğleden sonra etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtınanın ulaşım planlamalarını etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle İstanbul uçuşlar iptal mi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den yapılacak uçuşlar kontrol ediliyor.

İSTANBUL UÇUŞLAR İPTAL Mİ SON DAKİKA?

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan açıklamalara göre fırtına ve sağanak, İstanbul’un batı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışın akşam saatlerinde il genelinde şiddetini artırması ve rüzgarın fırtına hızına ulaşması bekleniyor.

Uçuş trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de, özellikle akşam saatlerinde rüzgar ve görüş mesafesindeki azalma nedeniyle seferlerde gecikme ve iptaller yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak henüz bir uçuşlar iptal duyurusu yapılmadı. Yolcular, uçuş bilgilerinizi kontrol edin uyarısı yapıyor.

24 EKİM SABİHA GÖKÇEN İPTAL UÇUŞLAR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda öğleden sonra başlayan rüzgar ve sağanak yağış, bazı seferlerde gecikmelere neden oldu. Yetkililer, özellikle 18.00 sonrası saatlerde olumsuz hava koşullarının daha etkili olacağını belirtiyor. Bu nedenle uçuş saati bu aralığa denk gelen vatandaşların, uçuş bilgilerini kontrol etmesi ve havayolu şirketlerinden gelecek resmi bilgileri takip etmesi öngörülüyor.

24 EKİM İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul Havalimanı, rüzgar ve kuvvetli yağışın en yoğun hissedileceği bölgeler arasında yer alıyor. Meteorolojik verilere göre akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle iniş-kalkışlarda gecikmeler ve bazı uçuşların iptali söz konusu olabilir.

Bu nedenle uçuş saati bu aralığa denk gelen vatandaşların, uçuş bilgilerini kontrol etmesi ve havayolu şirketlerinden gelecek resmi bilgileri takip etmesi öngörülüyor.