Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar!

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar!
İstanbul, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Uçuş İptali, Fırtına, Yağış, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, havayolu trafiğini de etkileyebilir. Bu nedenle İstanbul'da uçuşlar iptal mi son dakika merak ediliyor. 24 Ekim İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’den yapılacak uçuşlarda gecikme ve iptal açıklamaları yakından takip ediliyor.

İstanbul’da 24 Ekim Cuma günü öğleden sonra etkili olması  beklenen sağanak yağış ve fırtınanın ulaşım planlamalarını etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle İstanbul uçuşlar iptal mi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den yapılacak uçuşlar kontrol ediliyor.

İSTANBUL UÇUŞLAR İPTAL Mİ SON DAKİKA?

Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan açıklamalara göre fırtına ve sağanak, İstanbul’un batı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışın akşam saatlerinde il genelinde şiddetini artırması ve rüzgarın fırtına hızına ulaşması bekleniyor.

Uçuş trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de, özellikle akşam saatlerinde rüzgar ve görüş mesafesindeki azalma nedeniyle seferlerde gecikme ve iptaller yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak henüz bir uçuşlar iptal duyurusu yapılmadı. Yolcular, uçuş bilgilerinizi kontrol edin uyarısı yapıyor.

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar! - 1. Resim

24 EKİM SABİHA GÖKÇEN İPTAL UÇUŞLAR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda öğleden sonra başlayan rüzgar ve sağanak yağış, bazı seferlerde gecikmelere neden oldu. Yetkililer, özellikle 18.00 sonrası saatlerde olumsuz hava koşullarının daha etkili olacağını belirtiyor. Bu nedenle uçuş saati bu aralığa denk gelen vatandaşların, uçuş bilgilerini kontrol etmesi ve havayolu şirketlerinden gelecek resmi bilgileri takip etmesi öngörülüyor. 

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar! - 2. Resim

24 EKİM İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul Havalimanı, rüzgar ve kuvvetli yağışın en yoğun hissedileceği bölgeler arasında yer alıyor. Meteorolojik verilere göre akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle iniş-kalkışlarda gecikmeler ve bazı uçuşların iptali söz konusu olabilir.

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar! - 3. Resim

Bu nedenle uçuş saati bu aralığa denk gelen vatandaşların, uçuş bilgilerini kontrol etmesi ve havayolu şirketlerinden gelecek resmi bilgileri takip etmesi öngörülüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özel'den "kurultay davası" kararına ilişkin açıklamaTOKİ'den İstanbul'a 15 bin kiralık konut! Kiralar yarı yarıya ucuz olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026? - HaberlerMilyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026?Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak! - HaberlerSivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak!Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - HaberlerSürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı2025 Cumartesi noter açık mı? Çalışma saatleri gündemde - Haberler2025 Cumartesi noter açık mı? Çalışma saatleri gündemdeNuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi oldu - HaberlerNuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi olduVapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor! - HaberlerVapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...