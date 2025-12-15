Antalya'da 2 aylık eşi hemşire Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldüren Halit Can Sakman'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Zanlı pişman olduğunu belirtirken öldürülen kadının annesi "Gün yüzü görmesin" dedi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; maktul Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, babası Güney Demir, tutuklu sanık Halit Can Sakman ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada istenen adli raporun dosyaya girdiği, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Duruşmada HTS kayıtlarında adı geçen tanık Merve B. dinlenildi. Tanık beyanında, sanıkla geçmişte sınırlı bir tanışıklıkları olduğunu belirterek, olay gecesi sanığa ulaşılamaması üzerine kendisine ait telefondan arama yapıldığını, daha sonra aynı numaradan sanığın teyzesi tarafından yapılan aramayı polis ekiplerinin açtığını ifade etti.

"GÜN YÜZÜ GÖREMESİN"

Mahkemede söz alan maktulün annesi Havva Ünay, "Ağırlaştırılmış müebbet alsın, gün yüzü görmesin, başka kimseye zarar vermesin" ifadelerini kullanırken, babası Güney Demir de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tarafların beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın eyleminin; canavarca hisle işlendiği, mağdurun sanığın eşi olduğu ve olay sırasında maktulün kendini savunamayacak durumda bulunduğu gerekçesiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinde düzenlenen nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcı, bu kapsamda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

2 aylık eşini satırla katletmişti! Ağırlaştırılmış müebbeti istendi

MADDİYAT TARTIŞMALARI YAŞADIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Halit Can Sakman, evlilik öncesinde birlikte yaşadıklarını, evlilik sonrası maddi nedenlerle tartışmalar yaşandığını öne sürerek, kendisini baskı altında hissettiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

2 aylık eşini satırla katletmişti! Ağırlaştırılmış müebbeti istendi

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Sevcan Demir Sakman'ın sırt, karın ve vücudunun çeşitli bölgelerinden satırla yaralandığı, sağlık ekiplerinin genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği bildirildi. Yaralı olduğunu söyleyen sanık ise polis ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, Sevcan Demir Sakman'ın yaşadığı şiddetten kaçmak amacıyla defalarca evden çıkmaya çalıştığı, sanık tarafından engellendiği ve olayın ardından Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı şekilde apartmandan tek başına çıktığı anların yer aldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası