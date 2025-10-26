Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'daki performansıyla milyonlarca izleyicisinin beğenesini kazandı. Ancak dizinin başrol oyuncusu hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen ünlü oyuncunun durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

ÇAĞATAY ULUSOY HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NE?

Çağatay Ulusoy'un herhangi bir hastalığı olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilinmektedir. Oyuncunun rahatsız olduğu yönündeki iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve modeldir. Boşnak kökenli olan Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünden mezun oldu. Modelliğe üniversite yıllarında başladı ve 2010'da "Best Model of Turkey birincisi oldu.

Oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Adını Feriha Koydum" dizisi ile adım atan Ulusoy, Medcezir, İçerde, Hakan: Muhafız ve Terzi gib projelerde rol alarak Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri oldu. Şu anda Eşref Rüya dizisiyle izleyicilerinden tam not almayı başardı.