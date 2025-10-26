Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi

Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'nın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Peki, Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'daki performansıyla milyonlarca izleyicisinin beğenesini kazandı. Ancak dizinin başrol oyuncusu hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. 

Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen ünlü oyuncunun durumu hayranları tarafından merak ediliyor. 

Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi - 1. Resim

ÇAĞATAY ULUSOY HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NE?

Çağatay Ulusoy'un herhangi bir hastalığı olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilinmektedir. Oyuncunun rahatsız olduğu yönündeki iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Son zamanlarda sağlık problemleri sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkındaki iddialara cevap vermemiştir.

Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi - 2. Resim

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncu  ve modeldir. Boşnak kökenli olan Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünden mezun oldu. Modelliğe üniversite yıllarında başladı ve 2010'da "Best Model of Turkey birincisi oldu.

Oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Adını Feriha Koydum" dizisi ile adım atan Ulusoy, Medcezir, İçerde, Hakan: Muhafız ve Terzi gib projelerde rol alarak Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri oldu. Şu anda Eşref Rüya dizisiyle izleyicilerinden tam not almayı başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Liseli Elif Su Er kayıplara karıştı! Elazığ seferber oldu, her yerde aranıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi! - Haberler28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi!Stranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı! - HaberlerStranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı!Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar? - HaberlerTuristik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar?İstanbul'da yarın yağmur var mı? 25 Ekim-29 Ekim İstanbul Hava Durumu - Haberlerİstanbul'da yarın yağmur var mı? 25 Ekim-29 Ekim İstanbul Hava DurumuBodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerBodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek?El Clasico ne zaman, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! - HaberlerEl Clasico ne zaman, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...