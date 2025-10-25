Taşacak Bu Deniz şarkılarını kim söylüyor? Dizinin müzikleri merak konusu

Yüksel Baltacı’nın müzik direktörlüğünü üstlendiği Taşacak Bu Karadeniz, hem dramatik sahneleri hem de müzikleriyle sezona damga vurdu. Sosyal medyada oluşturulan çalma listeleri ve viral paylaşımlar dikkat çekerken Taşacak Bu Deniz şarkıları kim söylüyor konusu araştırılıyor.

TAŞACAK BU DENİZ ŞARKILARINI KİM SÖYLÜYOR?

Dizinin müziklerini seslendiren kadro, birden fazla sanatçıdan oluşuyor. “Taşacak Ha Bu Deniz” ve “Çaykara Horonu” adlı parçaları Yüksel Baltacı seslendiriyor. “Krimat” ve “Karabulut” şarkılarında Elif Su Baltacı’nın vokali yer alıyor. Dizide Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman ise Rumca sözleriyle söylediği “Apsimon” adlı şarkıyla öne çıktı.

TAŞACAK BU DENİZ MÜZİKLERİ

Dizinin müzikleri Yüksel Baltacı’nın müzik direktörlüğünde hazırlanıyor. Müziklerde Karadeniz ezgileri, modern düzenlemelerle bir araya getirilerek farklı bir müzikal atmosfer oluşturuldu.

Açılış parçası olan “Taşacak Ha Bu Deniz”, Ayşe Ferda Yılmaz, Zehra Bodur ve Yüksel Baltacı tarafından yazıldı. “Apsimon” Rumca sözleriyle kültürel çeşitliliği yansıtırken, “Krimat” Elif Su Baltacı’nın vokaliyle dizide dramatik sahneler eşlik ediyor. “Çaykara Horonu”, “Karabulut” ve “Ben Sana Katlanamam” gibi diğer parçalar da dizide yer aldı.

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.