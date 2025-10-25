Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Taşacak Bu Deniz şarkılarını kim söylüyor? Dizinin müzikleri merak konusu

Taşacak Bu Deniz şarkılarını kim söylüyor? Dizinin müzikleri merak konusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taşacak Bu Deniz şarkılarını kim söylüyor? Dizinin müzikleri merak konusu
Dizi, Müzik, Karadeniz, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yalnızca hikayesiyle değil müzikleriyle de sezona güçlü bir giriş yaptı. Karadeniz'den ilham alan dizi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girdi. Özellikle Taşacak Bu deniz müzikleri, şarkıları ve söyleyen kişiler merak ediliyor.

Yüksel Baltacı’nın müzik direktörlüğünü üstlendiği Taşacak Bu Karadeniz, hem dramatik sahneleri hem de müzikleriyle sezona damga vurdu. Sosyal medyada oluşturulan çalma listeleri ve viral paylaşımlar dikkat çekerken Taşacak Bu Deniz şarkıları kim söylüyor konusu araştırılıyor.

TAŞACAK BU DENİZ ŞARKILARINI KİM SÖYLÜYOR?

Dizinin müziklerini seslendiren kadro, birden fazla sanatçıdan oluşuyor. “Taşacak Ha Bu Deniz” ve “Çaykara Horonu” adlı parçaları Yüksel Baltacı seslendiriyor. “Krimat” ve “Karabulut” şarkılarında Elif Su Baltacı’nın vokali yer alıyor. Dizide Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman ise Rumca sözleriyle söylediği “Apsimon” adlı şarkıyla öne çıktı. 

Taşacak Bu Deniz şarkılarını kim söylüyor? Dizinin müzikleri merak konusu - 1. Resim

TAŞACAK BU DENİZ MÜZİKLERİ

Dizinin müzikleri Yüksel Baltacı’nın müzik direktörlüğünde hazırlanıyor. Müziklerde Karadeniz ezgileri, modern düzenlemelerle bir araya getirilerek farklı bir müzikal atmosfer oluşturuldu. 

Açılış parçası olan “Taşacak Ha Bu Deniz”, Ayşe Ferda Yılmaz, Zehra Bodur ve Yüksel Baltacı tarafından yazıldı. “Apsimon” Rumca sözleriyle kültürel çeşitliliği yansıtırken, “Krimat” Elif Su Baltacı’nın vokaliyle dizide dramatik sahneler eşlik ediyor. “Çaykara Horonu”, “Karabulut” ve “Ben Sana Katlanamam” gibi diğer parçalar da dizide yer aldı. 

Taşacak Bu Deniz şarkılarını kim söylüyor? Dizinin müzikleri merak konusu - 2. Resim

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Denizli’de takıntılı adam dehşet saçtı! Yılmaz Köse’yi satırla öldürdüPiyasa değeri 1 milyon lira! Sahte 22 adet ata lira ve 2 adet gremse ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kalbinin durduğu anlar gündem oldu - HaberlerGönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kalbinin durduğu anlar gündem oldu500 bin sosyal konut İstanbul'da nereye yapılacak? İstanbul için ödeme planı belli oldu - Haberler500 bin sosyal konut İstanbul'da nereye yapılacak? İstanbul için ödeme planı belli olduAtatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı - HaberlerAtatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandıAdana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerAdana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Ava Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde! - HaberlerAva Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde!Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi! - HaberlerFaik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...