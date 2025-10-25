Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Piyasa değeri 1 milyon lira! Sahte 22 adet ata lira ve 2 adet gremse ele geçirildi

Piyasa değeri 1 milyon lira! Sahte 22 adet ata lira ve 2 adet gremse ele geçirildi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan S.E., H.E. ve H.B. yakalandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 70 bin lira olan; 22 adet ata lira ve 2 adet gremse sahte altın ele geçirilirken, şahıslardan H.B. tutuklandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, 23 Ekim tarihinde H.E. isimli şahıs kuyumcuya giderek altın bozdurmak istedi. Kuyumcu kişilerden şüphelenip durumu polise ihbar etti.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON TL        

Kuyumcunun olayı bildirmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu; S.E., H.E. ve H.B. yakalandı. Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 70 bin lira olan; 22 adet ata lira ve 2 adet gremse sahte altın ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üç şüpheliden H.B., çıkartıldığı mahkemece dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından tutuklandı. Diğer iki kişi ise serbest kaldı.

