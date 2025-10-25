Piyasa değeri 1 milyon lira! Sahte 22 adet ata lira ve 2 adet gremse ele geçirildi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, 23 Ekim tarihinde H.E. isimli şahıs kuyumcuya giderek altın bozdurmak istedi. Kuyumcu kişilerden şüphelenip durumu polise ihbar etti.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON TL

Kuyumcunun olayı bildirmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu; S.E., H.E. ve H.B. yakalandı. Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 70 bin lira olan; 22 adet ata lira ve 2 adet gremse sahte altın ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üç şüpheliden H.B., çıkartıldığı mahkemece dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından tutuklandı. Diğer iki kişi ise serbest kaldı.