Adana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

1. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Adana’da oynanacak. Sezonun henüz galibiyet yüzü göremeyen takımlarından Adana Demirspor, form grafiği yükselen Van Spor FK’yı ağırlayacak. Maçın saati, yayın kanalı ve tüm ayrıntılar futbolseverlerin yakın takibinde.

ADANA DEMİRSPOR VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ile Vanspor FK arasındaki Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşması, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç, Yeni Adana Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak.

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig’de 19. sırada yer alıyor ve bu sezon henüz galibiyet alamadı. Son 5 maçta gol atamayan ekip, FIFA’dan aldığı 6 puan silme cezasıyla da sarsıldı.

ADANA DEMİRSPOR VAN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Vanspor maçı, Tabii Spor 6 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Ayrıca, beIN Sports Max 1 üzerinden de şifreli yayın seçeneği sunulacak. Mücadelede düdüğü Süleyman Bahadır çalarken yardımcı hakemler Samet Özkul ve Kerem İlitangil oldu.

Van Spor FK, 14 puanla ligde 10. sırada; 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle istikrarlı bir grafik sergiliyor. Son maçta Iğdır FK ile berabere kalan ekip, Adana’da puan peşinde.