Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Adana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Adana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor, Van Spor FK’yı konuk edecek. Ligde zor günler geçiren ev sahibi ekip, bu karşılaşmayla çıkış arayışına girecek. Konuk ekip ise puan tablosunda yükselmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkıyor. Adana Demirspor Vanspor maçı yayın ve izleme bilgileri araştırılıyor.

1. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Adana’da oynanacak. Sezonun henüz galibiyet yüzü göremeyen takımlarından Adana Demirspor, form grafiği yükselen Van Spor FK’yı ağırlayacak. Maçın saati, yayın kanalı ve tüm ayrıntılar futbolseverlerin yakın takibinde.

ADANA DEMİRSPOR VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ile Vanspor FK arasındaki Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşması, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç, Yeni Adana Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak.

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig’de 19. sırada yer alıyor ve bu sezon henüz galibiyet alamadı. Son 5 maçta gol atamayan ekip, FIFA’dan aldığı 6 puan silme cezasıyla da sarsıldı.

Adana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

ADANA DEMİRSPOR VAN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Vanspor maçı, Tabii Spor 6 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Ayrıca, beIN Sports Max 1 üzerinden de şifreli yayın seçeneği sunulacak. Mücadelede düdüğü Süleyman Bahadır çalarken yardımcı hakemler Samet Özkul ve Kerem İlitangil oldu.

Van Spor FK, 14 puanla ligde 10. sırada; 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle istikrarlı bir grafik sergiliyor. Son maçta Iğdır FK ile berabere kalan ekip, Adana’da puan peşinde.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tırın altına giren araçta can verdi! Kimlik karmaşası otopsiyle son buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ava Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde! - HaberlerAva Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde!Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi! - HaberlerFaik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi!Bülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştu - HaberlerBülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştuAjax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi! - HaberlerAjax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi!29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı? - Haberler29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı?25 Ekim bugünkü maçlar listesi! Bugün hangi maçlar var? - Haberler25 Ekim bugünkü maçlar listesi! Bugün hangi maçlar var?
Sonraki Haber Yükleniyor...