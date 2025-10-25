Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Galatasaray, 4. haftada Hollanda ekibi Ajax’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmada hem puan hem de moral arayacak. Maç tarihi, saati ve yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

AJAX GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Ajax ile 5 Kasım 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Bu kritik maç, gruptaki puan sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında elde edeceği galibiyetle bir üst tura çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor. Ajax ise kendi sahasında kazanarak çıkış arayacak. İki takımın da güçlü kadrolarla sahaya çıkması bekleniyor.

GALATASARAY AJAX MAÇI NEREDE İZLENİR?

Ajax-Galatasaray karşılaşmasının yayıncı kuruluşu henüz resmen açıklanmadı. Ancak maçın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. UEFA organizasyonlarında temsilcimiz Galatasaray’ın maçları genellikle ulusal kanallar ve dijital platformlar aracılığıyla futbolseverlerle buluşuyor.

Mücadele Hollanda’nın Amsterdam kentinde yer alan Johan Cruyff Arena’da oynanacak. Ajax’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu stadyum yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip. Galatasaray taraftarları da deplasman tribününden takımlarına destek verecek.

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında önemli bir fikstüre sahip. Ajax maçı, grubun 4. hafta mücadelesi olacak. Temsilcimiz kalan maçlarda hem iç sahada hem de deplasmanda kritik sınavlara çıkacak.