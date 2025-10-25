Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizli'de takıntılı adam dehşet saçtı! Yılmaz Köse'yi satırla öldürdü

Denizli’de takıntılı adam dehşet saçtı! Yılmaz Köse’yi satırla öldürdü

Denizli’de eski eşiyle karşılaşan Yılmaz Köse, yanında bulunan ve eşine takıntılı olduğu iddia edilen şahsın satırlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Köse, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Korkunç olay, 22 Ekim 2025 akşamı Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1980 doğumlu Yılmaz Köse, tesadüfen eski eşiyle karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SATIRLA SALDIRINCA MARKETE SIĞINDI

Bu sırada kadının yanında bulunan ve eski eşe karşı takıntılı olduğu ileri sürülen bir şahıs, aracından aldığı satırla Yılmaz Köse’ye saldırdı. Başına ve bacağına aldığı darbelerle ağır yaralanan Köse, can havliyle çevredeki markete sığınarak kurtulmaya çalıştı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Köse, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz Köse’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

ZANLI CEZAEVİNDE

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

