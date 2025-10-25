Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi!

Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi araştırılıyor. Türk spor basınının önemli isimlerinden Faik Çetiner hayatını kaybetti. 2023 yılında kalp krizi geçirdikten sonra by-pass ameliyatı olan Çetiner’in ölüm haberi sonrası, Bakan Osman Aşkın Bak başta olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımladı.

FAİK ÇETİNER NEDEN ÖLDÜ?

Usta spor spikeri ve sunucu Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti. Çetiner, uzun zamandır kalp sorunlarıyla mücadele ediyordu. 2023 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından by-pass ameliyatı olmuştu. Son günlerde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

FAİK ÇETİNER HASTALIĞI NEYDİ?

Faik Çetiner, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı. Geçirdiği kalp krizi sonrasında yapılan ameliyatın ardından sağlık durumunun izlendiği biliniyordu.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

Faik Çetiner 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Gazetecilik hayatına ise 1975 yılında Tercüman gazetesinde başladı. Yıllar içinde spor basınının tanınan isimlerinden biri haline geldi. 1990’da Meydan gazetesine geçti ve ardından televizyon dünyasına adım attı.

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında başlayan “Bizim Stadyum” programı sundu. Bu program sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı. Program, HBB’den ATV’ye, TRT 1’den Kanaltürk’e kadar birçok kanalda yayınlandı ve tam 19 yıl sürdü. Faik Çetiner, son olarak Fanatik gazetesinde çalışmalarına devam ediyordu.