Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi!

Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi!
Faik Çetiner, Kalp Rahatsızlığı, Spor Spikeri, Gazeteci, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spor basınının duayen isimlerinden Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca hem ekranlarda hem de gazetecilikte önemli bir yer edinen Çetiner’in vefatı, spor camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Faik Çetiner neden öldü ve hastalığı araştırılıyor.

Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi araştırılıyor. Türk spor basınının önemli isimlerinden Faik Çetiner hayatını kaybetti. 2023 yılında kalp krizi geçirdikten sonra by-pass ameliyatı olan Çetiner’in ölüm haberi sonrası, Bakan Osman Aşkın Bak başta olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımladı. 

FAİK ÇETİNER NEDEN ÖLDÜ?

Usta spor spikeri ve sunucu Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti. Çetiner, uzun zamandır kalp sorunlarıyla mücadele ediyordu. 2023 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından by-pass ameliyatı olmuştu. Son günlerde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi! - 1. Resim

FAİK ÇETİNER HASTALIĞI NEYDİ?

Faik Çetiner, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı. Geçirdiği kalp krizi sonrasında yapılan ameliyatın ardından sağlık durumunun izlendiği biliniyordu.

Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi! - 2. Resim

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

Faik Çetiner 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Gazetecilik hayatına ise 1975 yılında Tercüman gazetesinde başladı. Yıllar içinde spor basınının tanınan isimlerinden biri haline geldi. 1990’da Meydan gazetesine geçti ve ardından televizyon dünyasına adım attı.

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında başlayan “Bizim Stadyum” programı sundu. Bu program sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı.  Program, HBB’den ATV’ye, TRT 1’den Kanaltürk’e kadar birçok kanalda yayınlandı ve tam 19 yıl sürdü. Faik Çetiner, son olarak Fanatik gazetesinde çalışmalarına devam ediyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kanalı açanlar gözlerine inanamadı! Tele1'de kayyım sonrası yayınlananlar gündem olduEsenyurt’ta 11 yıl, Beykoz’da 29 yıl! Kira gelirinde en hızlı amortisman bu ilçelerde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştu - HaberlerBülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştuAjax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi! - HaberlerAjax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi!29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı? - Haberler29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı?25 Ekim bugünkü maçlar listesi! Bugün hangi maçlar var? - Haberler25 Ekim bugünkü maçlar listesi! Bugün hangi maçlar var?500 bin konut projesi ödeme planı nasıl? 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatları - Haberler500 bin konut projesi ödeme planı nasıl? 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatlarıBu gece saatler 1 saat geri alınacak mı? Kış saati uygulaması son durum! - HaberlerBu gece saatler 1 saat geri alınacak mı? Kış saati uygulaması son durum!
Sonraki Haber Yükleniyor...