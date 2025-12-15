Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilk kez hayata geçirdiği son kaynak tedarik tarifesi, 1 Ocak 2026’dan itibaren güncellenecek. Yapılan güncellemeyle kademe hesaplamasında esas alınan yıllık elektrik tüketim limiti 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate indirildi. Yüksek tüketim yapan haneler, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecekleri üst kademeye geçişlerinde farklı aylarda faturalandırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilk kez hayata geçirdiği son kaynak tedarik tarifesi, 1 Ocak 2026’dan itibaren güncellenecek. Yapılan güncellemeyle kademe hesaplamasında esas alınan yıllık elektrik tüketim limiti 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate indirildi. Yüksek tüketim yapan haneler, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecekleri üst kademeye geçişlerinde farklı aylarda faturalandırılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası