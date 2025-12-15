Elektrik faturasında yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilk kez hayata geçirdiği son kaynak tedarik tarifesi, 1 Ocak 2026’dan itibaren güncellenecek. Yapılan güncellemeyle kademe hesaplamasında esas alınan yıllık elektrik tüketim limiti 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate indirildi. Yüksek tüketim yapan haneler, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecekleri üst kademeye geçişlerinde farklı aylarda faturalandırılacak.
Özetle
Ekonomi 53 dk önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın son kaynak tedarik tarifesi, 1 Ocak 2026'dan itibaren yıllık elektrik tüketim limitini 5 bin kWh'den 4 bin kWh'ye düşürerek yüksek tüketimli hanelerin elektriğin gerçek maliyetini ödemesini sağlayacak şekilde güncellenecek.
- Son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'da güncellenecek.
- Yıllık elektrik tüketim limiti 5.000 kWh'den 4.000 kWh'ye indirildi.
- Yüksek tüketim yapan haneler elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek.
- Üst kademeye geçişte faturalandırma farklı aylarda yapılacak.
