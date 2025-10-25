Spor basınının acı kaybı: Usta gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Uzun yıllar 'Bizim Stadyum' isimli spor programını hazırlayıp sunan, 69 yaşındaki gazeteci ve yazar Faik Çetiner, 25 Ekim Cumartesi sabahı hayatını kaybetti.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Bak, "Spor medyasının duayen ismi Faik Çetiner’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

İstanbul'da 1956 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990'da Meydan gazetesine geçti. 1994'te Kanal 6 ekranlarında 'Bizim Stadyum' isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program; HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk'te yayınlandı. Faik Çetiner, son olarak Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.