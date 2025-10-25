Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Spor basınının acı kaybı: Usta gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Spor basınının acı kaybı: Usta gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor basınının acı kaybı: Usta gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spor basınının usta isimlerinden Faik Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayata veda etti. 2023 yılında kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı olan Çetiner, son olarak Fanatik'te görev yapıyordu.

Uzun yıllar 'Bizim Stadyum' isimli spor programını hazırlayıp sunan, 69 yaşındaki gazeteci ve yazar Faik Çetiner, 25 Ekim Cumartesi sabahı hayatını kaybetti.

Spor basınının acı kaybı: Usta gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti - 1. Resim

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Bak, "Spor medyasının duayen ismi Faik Çetiner’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

İstanbul'da 1956 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990'da Meydan gazetesine geçti. 1994'te Kanal 6 ekranlarında 'Bizim Stadyum' isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program; HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk'te yayınlandı. Faik Çetiner, son olarak Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Genç yaşta ölüm: Eren Davulcu düğün dönüşü can verdiBülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Loca satışı' açıklaması geldi - SporTrabzon'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Loca satışı' açıklamasıRafa Silva sorusu cevap buldu: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - SporMerak edilen Rafa Silva sorusu cevap bulduGalatasaray'dan TBF'ye atama tepkisi: Hakemi değiştirin! - SporGalatasaray'dan TBF'ye 'atama' isyanı: Hakemi değiştirin!Aylardır kulüpsüz olan Hakim Ziyech'in yeni adresi açıklandı: Resmi imzayı attı - SporÜlke ülke geziyor! Kulüpsüz kalan yıldızın yeni takımıMourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı - SporMourinho'dan çok konuşulacak F.Bahçe itirafıPerformansıyla tartışılan Icardi ile ilgili olay iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu - SporIcardi'nin yeni adresini duyurdular
Sonraki Haber Yükleniyor...