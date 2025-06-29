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Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akciğer kanseriyle mücadele eden usta spiker Sabri Ugan, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor dünyasının tanınan seslerinden, usta spiker Sabri Ugan'dan acı haber geldi. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ugan, İstanbul’da tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti - 1. Resim

Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti - 2. Resim

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

KULÜPLERDEN PAYLAŞIM

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Galatasaray: "Bir jenerasyonun hafızasından asla silinmeyecek "Ne büyüksün Hagi, ne büyüksün!" sesinin sahibi; Bilbao, Monaco, Liverpool gibi birçok tarihi Avrupa zaferimizin parçası oldun.

Bugün aramızdan ayrıldın ama hatıran Galatasaray taraftarının kalbinde her zaman yaşayacak.

Avrupa maçlarımızın unutulmaz spikeri, spor medyasının kıymetli ismi Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Spor medyasının usta ismi, unutulmaz sesi Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Radyo ve televizyonun unutulmaz sesi, efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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