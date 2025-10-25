Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güvenliklerin zorunlu mesleki yenileme eğitimi giderlerini kim karşılamalı? KDK'den emsal karar

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel güvenliklerin zorunlu mesleki yenileme eğitimi giderleriyle ilgili tartışmaları bitirecek bir karar verdi. KDK, SGK bünyesinde istihdam edilen güvenliklerin eğitim giderlerinin görev yaptıkları idare tarafından karşılanmasını tavsiye etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kararına göre, SGK'nin bir il müdürlüğünde kadrolu statüde görev yapan bir özel güvenlik görevlisi, 5 yılda bir tekrarlanması zorunlu olan ve yaklaşık 15 bin liralık yenileme eğitimi bedelinin kurum tarafından karşılanmasına yönelik talepte bulundu.

Muadil kamu kurumlarında söz konusu giderlerin idareler tarafından ödendiğini belirten kişi, çalıştığı kurum tarafından talebinin reddedilmesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı buldu ve yenileme eğitimi giderinin kurum tarafından karşılanması adına SGK'ye tavsiye kararı verdi.

Güvenliklerin zorunlu mesleki yenileme eğitimi giderlerini kim karşılamalı? KDK'den emsal karar - 1. Resim

KARARIN GEREKÇESİNDEN

KDK'nin kararında, söz konusu eğitimin, personelin bireysel tercihine bağlı kişisel gelişim faaliyeti olmadığı, görevin ifası için kanuni bir zorunluluk teşkil ettiği, kamusal güvenlik hizmetinin devamlılığıyla da doğrudan ilişkili bulunduğu belirtildi.

Kararda, idarenin takdir yetkisini kullanırken, hizmetin gerekleri, idarenin bütünlüğü ve eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket etmesinin de zorunlu olduğu vurgulandı.

Kurum mevzuatında, eğitim giderlerinin kurum bütçesinden karşılanabilmesini engelleyen bir düzenlemenin yer almadığına işaret edilen kararda, "İdareden beklenen, iş hukukunda yer alan eşitlik ve ayrımcılık yasağına uygun bir şekilde, işçi lehine yorum ilkesini esas alarak, ilgili ödemenin yapılması yönünde işlem tesis etmesidir." değerlendirmesine yer verildi.

