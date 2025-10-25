Bakan Şimşek'ten reeskont kredisi mesajı: 15 kat yükselttik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden reeskont kredilerine ilişkin açıklama yaptı. İhracatçılara desteğe artırarak devam ettiklerini belirten Bakan Şimşek, reeskont kredilerinin günlük limitinin 15 kat yükseltildiğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz.

Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz.

Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye 15 kat yükselttik.

"1 MİLYAR DOLARA ÇIKARILDI"

Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı.

Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar TL’ye ulaştı.

Bu sene Eximbank’ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz.

Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."