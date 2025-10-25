Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini bir kez daha güncelledi. Yeni listede peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler yer aldı. Bir markaya ait yoğurtta jelatin tespit edilirken, 6 peynir ve 1 tereyağı markasının paketinde yazanlar ise yalan çıktı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. 81 ilde araştırmalarını sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. 

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ

 "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi 24 Ekim tarihi itibarıyla bir kez daha yeniledi. 

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile - 1. Resim

PAKETTE YAZILANLAR "YALAN" ÇIKTI

Yeni listede süt ürünleri yer aldı. Peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. Söz konusu ürünlerin paketlerinde yazılanlar "yalan" çıktı. Peynir, tereyağı ve yoğurtta "yağ oranlarının düşük olduğu" görüldü. Yoğurtta ayrıca bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile - 2. Resim

LİSTEDE YER ALAN MARKALAR

Peynir: Anadolu Cihangir, Sayraç, Ertat, Sühabey, Bey&En, Yeşil Toros

Tereyağı: Peynircioğlu Gurme Yayla 

Yoğurt: Bir Çınar 

HİLELİ GIDALARIN LİSTESİ

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile - 3. Resim

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile - 4. Resim

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile - 5. Resim

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

