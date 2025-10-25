Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. 81 ilde araştırmalarını sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi 24 Ekim tarihi itibarıyla bir kez daha yeniledi.

PAKETTE YAZILANLAR "YALAN" ÇIKTI

Yeni listede süt ürünleri yer aldı. Peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. Söz konusu ürünlerin paketlerinde yazılanlar "yalan" çıktı. Peynir, tereyağı ve yoğurtta "yağ oranlarının düşük olduğu" görüldü. Yoğurtta ayrıca bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.

LİSTEDE YER ALAN MARKALAR

Peynir: Anadolu Cihangir, Sayraç, Ertat, Sühabey, Bey&En, Yeşil Toros

Tereyağı: Peynircioğlu Gurme Yayla

Yoğurt: Bir Çınar

HİLELİ GIDALARIN LİSTESİ