Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kalbinin durduğu anlar gündem oldu

Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kalbinin durduğu anlar gündem oldu

- Güncelleme:
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı 190. bölüm fragmanı izleyicileri duygulandırdı. Veysel karakterinin kalbinin durduğu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Veysel öldü mü gündeme gelirken karakterini oynayan Semih Ertürk'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor.

Bozkırın sıcak hikayelerini ekrana taşıyan Gönül Dağı dizisi yeni bölümü öncesinde yine büyük yankı uyandırdı. 190. bölüm 2. fragmanında Veysel karakterinin yaşadığı kritik sağlık durumu izleyicileri endişelendirdi. Semih Ertürk'ün canlandırdığı karakter Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu merak konusu. 

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı'nın 190. bölüm fragmanında Veysel'in kalbinin durduğu anlar, izleyicileri adeta ekrana kilitledi ve sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Taner'in cezaevinden çıkmasıyla kasabaya sevinç hakim olurken, Veysel'in ameliyat masasındaki kritik durumu merak konusu oluyor. Henüz karakterin ölüp ölmediğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da yapım ekibinden ve kanaldan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. 

Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kalbinin durduğu anlar gündem oldu - 1. Resim

GÖNÜL DAĞI VEYSEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Semih Ertürk'ün Veysel'in diziden ayrılacağı iddiaları, 190. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından hızla yayıldı. Ancak diziden resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı. Bölümün 25 Ekim Cumartesi günü yayınlanmasıyla diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak. 

Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kalbinin durduğu anlar gündem oldu - 2. Resim

SEMİH ERTÜRK GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Veysel'in diziden ayrılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Fragmandaki kalp durması sahnesinin ardından Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk'ün diziden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi ancak oyuncudan veya yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

