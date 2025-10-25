Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kalbinin durduğu anlar gündem oldu

Bozkırın sıcak hikayelerini ekrana taşıyan Gönül Dağı dizisi yeni bölümü öncesinde yine büyük yankı uyandırdı. 190. bölüm 2. fragmanında Veysel karakterinin yaşadığı kritik sağlık durumu izleyicileri endişelendirdi. Semih Ertürk'ün canlandırdığı karakter Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu merak konusu.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı'nın 190. bölüm fragmanında Veysel'in kalbinin durduğu anlar, izleyicileri adeta ekrana kilitledi ve sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Taner'in cezaevinden çıkmasıyla kasabaya sevinç hakim olurken, Veysel'in ameliyat masasındaki kritik durumu merak konusu oluyor. Henüz karakterin ölüp ölmediğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da yapım ekibinden ve kanaldan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Semih Ertürk'ün Veysel'in diziden ayrılacağı iddiaları, 190. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından hızla yayıldı. Ancak diziden resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı. Bölümün 25 Ekim Cumartesi günü yayınlanmasıyla diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.

SEMİH ERTÜRK GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Veysel'in diziden ayrılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Fragmandaki kalp durması sahnesinin ardından Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk'ün diziden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi ancak oyuncudan veya yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.