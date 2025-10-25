Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kışa yaklaşılırken şaşırtan görüntü! Erik ağaçları meyve verdi

Kocaeli'de kış ayına girilmesine sayılı günler kala çiçek açan erik ağaçları meyve verdi. Görenleri şaşırtan olayla ilgili konuşan bahçe sahibi, "Bu ağaçlarımız için iyi bir şey değil, ikinci meyve ağaçların ömrünü kısaltıyor." dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde şaşırtan bir olay meydana geldi. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açıp yaz aylarında meyve veren erik ağaçları, bu yıl mevsim normallerinin dışında çiçek açarak meyve verdi.

Bahçesindeki erik ağaçlarının yaklaşık 1 ay önce çiçek açtığını söyleyen İsmail Uzun, şimdi de o ağaçların meyve verdiğini söyledi.

"BU NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

"Bu sene eriklerimiz sürpriz yaptı ve ikinci meyvelerini verdi, bizde şaşırdık." diyen Uzun, şöyle devam etti:

"En son 26 Eylül'de ağaçlar çiçek açtı. Bir ayın sonunda meyveler yetişti. Bu mevsimde ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu normal bir durum değil, sera ortamında yetişiyor ama bizimki sera değil doğal ortamda oldu. Tabii ki biz yaz boyu sularını verdik. Havaların sıcak olması, iklimlerin değişmesi ağaçlara çiçek açtırdı. Bu ağaçlarımız için iyi bir şey değil, ikinci meyve ağaçların ömrünü kısaltıyor. Bu senede böyle oldu tadına baktık. Biz de şaşırdık. Bu mevsimde de erik yemedik demeyiz. Üstünde de birkaç tane bıraktık gelen geçen alsın."

