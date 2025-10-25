Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı

Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı
Atatürk Üniversitesi, AÖF, Sınav, Vize, Takvim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınav takvimi belli oldu. Kasım ayında gerçekleştirilecek ara sınavlar, üç oturumda yüz yüze yapılacak. Sınav giriş belgeleri ve oturum saatleri öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi vize sınav tarihlerini açıkladı. Öğrencilerin büyük merakla beklediği sınavlar 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Üç ayrı oturumda yapılacak sınavlar için süre, saat ve oturum bilgileri paylaşıldı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi vize sınavları, güz dönemi kapsamında üç oturumda gerçekleştirilecek. Resmi takvime göre, ilk oturum 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum aynı gün saat 14:00'te devam edecek. Üçüncü oturum ise 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 15:00'te son bulacak.

Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı - 1. Resim

ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ 2025

ATA AÖF sınavları her yıl olduğu gibi bu dönem de planlı bir takvime göre gerçekleştirilecek. Öğrenciler, seçtikleri sınav merkezlerinde yüz yüze sınava girecek.

Vize Sınavı:

I.Oturum - 22 Kasım 2025 09:30

II.Oturum - 22 Kasım 2025 14:00

III.Oturum - 23 Kasım 2025 15:00

Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı - 2. Resim

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Vize oturumlarının ardından, yarıyıl sonu (final) sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. İlk iki oturum 10 Ocak'ta (saatleri 09:30 ve 14:00), üçüncü oturum 11 Ocak'ta 15:00'te yapılacak. Bütünleme sınavları ise 14-15 Şubat 2026'da yapılacak. 

Final Sınavı

I.Oturum - 10 Ocak 2026

II.Oturum - 10 Ocak 2026

III.Oturum - 11 Ocak 2026

Bütünleme Sınavı:

I.Oturum - 14 Şubat 2026

II.Oturum - 14 Şubat 2026

III.Oturum - 15 Şubat 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meral Akşener uzun süre sonra sessizliğini İYİ Parti için bozduİhsan amcanın deneyi facia ile bitti! “Çok pişmanım ama iş işten geçti”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerAdana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Ava Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde! - HaberlerAva Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde!Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi! - HaberlerFaik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi!Bülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştu - HaberlerBülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştuAjax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi! - HaberlerAjax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi!29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı? - Haberler29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...