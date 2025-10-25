Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı

Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi vize sınav tarihlerini açıkladı. Öğrencilerin büyük merakla beklediği sınavlar 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Üç ayrı oturumda yapılacak sınavlar için süre, saat ve oturum bilgileri paylaşıldı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi vize sınavları, güz dönemi kapsamında üç oturumda gerçekleştirilecek. Resmi takvime göre, ilk oturum 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum aynı gün saat 14:00'te devam edecek. Üçüncü oturum ise 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 15:00'te son bulacak.

ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ 2025

ATA AÖF sınavları her yıl olduğu gibi bu dönem de planlı bir takvime göre gerçekleştirilecek. Öğrenciler, seçtikleri sınav merkezlerinde yüz yüze sınava girecek.

Vize Sınavı:

I.Oturum - 22 Kasım 2025 09:30

II.Oturum - 22 Kasım 2025 14:00

III.Oturum - 23 Kasım 2025 15:00

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Vize oturumlarının ardından, yarıyıl sonu (final) sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. İlk iki oturum 10 Ocak'ta (saatleri 09:30 ve 14:00), üçüncü oturum 11 Ocak'ta 15:00'te yapılacak. Bütünleme sınavları ise 14-15 Şubat 2026'da yapılacak.

Final Sınavı

I.Oturum - 10 Ocak 2026

II.Oturum - 10 Ocak 2026

III.Oturum - 11 Ocak 2026

Bütünleme Sınavı:

I.Oturum - 14 Şubat 2026

II.Oturum - 14 Şubat 2026

III.Oturum - 15 Şubat 2026