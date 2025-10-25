Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meral Akşener uzun süre sonra sessizliğini İYİ Parti için bozdu

Meral Akşener uzun süre sonra sessizliğini İYİ Parti için bozdu

Meral Akşener uzun süre sonra sessizliğini İYİ Parti için bozdu
Uzun süredir sessizliğini koruyan ve gündemle ilgili yorumlarda bulunmayan Meral Akşener, kurucusu olduğu İYİ Parti'nin 8. yaşını tebrik etti. Akşener, "İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum." diyen Akşener, "İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. 

Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü...

Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum. 

Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum.

İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."

