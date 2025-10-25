Rusya ilk kez duyurdu: ABD ve Ukrayna ile anlaşmaya yakınız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Washington’da yaptığı açıklamada, Rusya, ABD ve Ukrayna’nın savaşın sonlandırılması için diplomatik bir çözüme yaklaştığını söyledi.

"PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ İLERİ BİR TARİHTE OLABİLİR"

Dmitriev, CNN International’a yaptığı açıklamalarda, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmediğini, iki liderin büyük ihtimalle ileri bir tarihte bir araya geleceğini dile getirdi.

“Rusya, ABD ve Ukrayna diplomatik bir çözüme oldukça yakın” diyen Dmitriev, bu sürecin ilerlemesi için diyalog kanallarının açık tutulduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev

“ZELENSKİY'NİN TUTUMUNDAKİ DEĞİŞİM ÖNEMLİ BİR ADIM”

Rus yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaş hatlarını kabul etmesinin müzakereler açısından kritik bir gelişme olduğunu söyledi.

"Önceden Rusya’nın tamamen çekilmesi gerektiğini savunuyordu. Şimdi savaş hatlarını konuşmak bile diplomatik ilerleme için önemli bir hamle" dedi.

"ABD'NİN YAPTIRIMLARI SAVAŞI BİTİRMEYECEK" Dmitriev, Washington’un Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus enerji şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımlara da değindi.

Bu adımların Rusya’ya zarar vermekten çok, Amerikan ekonomisini etkileyeceğini savundu: “Bu kararlar yalnızca Amerikan akaryakıt istasyonlarında benzinin daha pahalı hale gelmesine neden olacak.”

"DİYALOG DEVAM EDİYOR"

Yaptırımlara rağmen Moskova ile Washington arasındaki görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Dmitriev, “Rusya’nın çıkarlarının dikkate alınması hâlinde ilerleme mümkün” şeklinde konuştu.

ABD’nin uyguladığı ekonomik baskının diplomatik kanalları kapatmayacağını, aksine tarafların uzlaşıya daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

MİAMİ'DE TRUMP'IN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞECEK

Axios’un haberine göre Dmitriev, hafta sonunda Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff ile Miami’de bir araya gelecek.

Rus haber ajansı TASS, elçinin ziyareti sırasında başka görüşmeler de planladığını duyurdu.

AB ÜLKELERİ DE YENİ ATEŞKES PLANI HAZIRLIYOR

Öte yandan Avrupalı diplomatlar, Reuters’a yaptıkları açıklamalarda, AB ülkelerinin Ukrayna ile mevcut cephe hatları boyunca ateşkes sağlamak için yeni bir öneri üzerinde çalıştığını aktardı.

TRUMP ASYA TURU'NDA

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi, Çin ile ticaret gerilimleri ve Rusya’ya yönelik enerji yaptırımları gündemiyle üç duraklı Asya turuna çıktı.

Beyaz Saray, turun en önemli ayağının Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’deki APEC Zirvesi’nde yapacağı görüşme olacağını duyurdu.