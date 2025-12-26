Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.

İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Tüm dünyayı kasıp kavuran bu salgın ülkenin hem ekonomisini hem de sağlık sistemini test etti. Senelerdir bize örnek gösterilen Avrupa’da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye korona salgınını en iyi atlatan sayılı ülkelerden biri oldu.

Ülkemizde özel teşebbüs denilince hemen karşı çıkan bir kesim var. Özel sektör, okul, hastane, yol, köprü yapar. Bakarsınız bunlar anında kötülemeye başlar ama mantıklı hiçbir öneri de getirmezler.

Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık 86 milyona aşkla hizmet ettik. İnsanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örneklerinden biri sağlıktır. Sağlığı göreve geldiğimiz günden beri temel insan hakkı olarak gördük. Standardı sadece belirli bir kesim için sadece belirli bir bölge için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik. Aile hekimliği sistemimiz ile devlet, özel ve üniversite hastanelerimiz ile çok güçlü bir alt yapı oluşturduk. Bugün Türkiye bin 539 sağlık kuruluğu 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir.

