Yeni imajıyla gündem oldu! Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 08:56 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 09:22 - Güncelleme:

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Siyaseti bırakan ve uzun süredir gözlerden uzak olan Meral Akşener, yeni imajıyla ortaya çıktı. Katıldığı bir düğünde görüntülenen Akşener yeni saç stili ve kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Aktif siyaseti bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düğün töreninde ortaya çıktı. Akşener'in yeni imajı dikkatleri üzerine çektirdi. Düğünün davetlileri arasında yer alan İyi Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü. SARI SAÇLARI BEYAZLADI Bordo renkli ceket ve takımı giyen Akşener, bu kez beyazlamış saçlarıyla dikkat çekti. Akşener geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sarı saçlarıyla dikkat çekmişti. İlgili Haber Gayrimenkulde uzun vade nasıl mümkün? Bakan Şimşek duyurmuştu... İşte 30-50 yıllık konut kredisi için yol haritası Siyasi kariyerine ara verdikten sonra kamuoyundan uzak duran Akşener’in bu görünümü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar