Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaş şoke oldu! Bu kadarına da pes dedirten görüntü
Esenyurt'ta bir sürücü, aracını hiç olmayacak bir yere park etti. Araç nedeniyle bir binaya giriş çıkış tamamen kapanırken, sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaş karşılaştığı manzara sonrası şoke oldu.
BİNANIN GİRİŞ ÇIKIŞINI KAPATTI
"ABİ SEN PİYANGO MUSUN?"
Binadan çıkamayan vatandaş "Abi sen piyango musun bize sabah sabah" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
