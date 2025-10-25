Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaş şoke oldu! Bu kadarına da pes dedirten görüntü

Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kişinin aracını park ettiği yer bu kadarına da pes dedirtti.

BİNANIN GİRİŞ ÇIKIŞINI KAPATTI

Şahıs aracı bir binanın girişine park etti. Binanın giriş çıkışı tamamen kapanırken, sabah işe gitmek için evden çıkan bir vatandaş karşılaştığı manzarayla şoke oldu.

"ABİ SEN PİYANGO MUSUN?"

Binadan çıkamayan vatandaş "Abi sen piyango musun bize sabah sabah" sözleriyle duruma tepki gösterdi.