Vatandaşın sağlığını hiçe saydılar! Sahile tonlarca atık döken firma tespit edildi

Vatandaşın sağlığını hiçe saydılar! Sahile tonlarca atık döken firma tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de sahile dökülen ve çevre kirliliğine neden olan tonlarca tekstil atığı vatandaşı çileden çıkardı. Atıkları atan firma ve araç tespit edilirken şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim gece saatlerinde Karaduvar sahilinin batı ucuna dökülen tonlarca kıyafet ve tekstil atığıyla ilgili ihbar üzerine bölgeye gitti.

ATIKLARIN HEPSİ KALDIRILDI

Ekipler, kepçe ve kamyonlarla uzun süren bir çalışma sonucu atıkları toplayarak bölgeden uzaklaştırdı. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatıyla, Karaduvar Mahallesi Şehit Natık Karadeniz Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan resmi başvuru üzerine polis çalışma yaptı.

Vatandaşın sağlığını hiçe saydılar! Sahile tonlarca atık döken firma tespit edildi - 1. Resim

YAPAN FİRMA TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameralarının incelenmesiyle polis insan ve çevre sağlığı için büyük tehdit oluşturan tonlarca tekstil atığını sahile döken kamyon ile bağlı olduğu firmayı tespit etti. Şüphelilerde hakkında hem adli hem de her türlü idari işlemin yapılacağı bildirildi. Öte yandan kamyonun sahile gelmesi ve tekstil ürünlerini dökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşın sağlığını hiçe saydılar! Sahile tonlarca atık döken firma tespit edildi - 2. Resim

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Emniyet güçlerinin tahkikatının sürdüğünü belirten Kaymakam ve Başkan Vekili Şener, yaptığı yazılı açıklamada gerek söz konusu firma, gerekse de tonlarca atığı sahile döken kamyonet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılması için gerekli müracaatların yapıldığını söyledi.

Halk sağlığını tehdit eden, çevreyi ve doğayı kirleten kişi veya kuruluşlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Şener, "Karaduvar sahilinde yaşanan bu olay, çevreye ve insan sağlığına karşı büyük bir sorumsuzluktur. Akdeniz Belediyesi olarak çevreyi kirleten hiçbir eyleme göz yummayacağız. Emniyet güçlerimizle iş birliği içinde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

