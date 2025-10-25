Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mehmet Ali Şahin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

Mehmet Ali Şahin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti

Güncelleme:
Mehmet Ali Şahin&#039;in acı günü! Babası hayatını kaybetti
TBMM eski başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Şahin, geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.

23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97) hayatını kaybetti.

Uzun süredir Karabük’te özel bir hastanede tedavi gören Abdullah Şahin, bir süre önce taburcu edilmesinin ardından Safranbolu’daki evinde hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Şahin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti - 1. Resim

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Şahin’in cenazesi, bugün Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

