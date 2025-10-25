Mehmet Ali Şahin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti
Güncelleme:
TBMM eski başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Şahin, geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.
23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97) hayatını kaybetti.
Uzun süredir Karabük’te özel bir hastanede tedavi gören Abdullah Şahin, bir süre önce taburcu edilmesinin ardından Safranbolu’daki evinde hayatını kaybetti.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Şahin’in cenazesi, bugün Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.
