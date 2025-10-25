25 Ekim bugünkü maçlar listesi! Bugün hangi maçlar var?
Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde maç heyecanı devam ediyor. 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde. Gün boyunca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok önemli mücadele ekranlara gelecek.
Hafta sonu futbola doyuracak bir program futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’de Trabzonspor ve Kocaelispor sahaya çıkarken Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da da kritik mücadeleler oynanacak. Yayıncı kanal bilgileri ve maç saatleri belli oldu.
25 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!
Süper Lig
17:00 | Kocaelispor - Alanyaspor | beIN Sports 1
20:00 | Trabzonspor - Eyüpspor | beIN Sports 1
1. Lig
13:30 | Sarıyer - Manisa FK | TRT Spor
13:30 | Adana Demirspor - Van Spor FK | TRT Tabii Spor 6
16:00 | Pendikspor - Serik Spor | TRT Spor
19:00 | Sakaryaspor - Keçiörengücü | TRT Spor
Premier Lig
17:00 | Newcastle United - Fulham | beIN Sports MAX 1
17:00 | Chelsea - Sunderland | beIN Sports 3
19:30 | Manchester United - Brighton | beIN Sports 3
22:00 | Brentford - Liverpool | beIN Sports 3
La Liga
19:30 | Athletic Bilbao - Getafe | S Sport, S Sport Plus
Serie A
16:00 | Parma - Como | S Sport 2, S Sport Plus
19:00 | Napoli - Inter | S Sport 2, S Sport Plus
21:45 | Cremonese - Atalanta | S Sport 2, S Sport Plus
Ligue 1
18:00 | Brest - PSG | beIN Sports 4
20:00 | Monaco - Toulouse | beIN Sports MAX 1
Bundesliga
16:30 | Hamburg - Wolfsburg | S Sport Plus
16:30 | Eintracht Frankfurt - St. Pauli | S Sport Plus
19:30 | Borussia Dortmund - Köln | S Sport Plus