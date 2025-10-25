Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
25 Ekim bugünkü maçlar listesi! Bugün hangi maçlar var?

Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde maç heyecanı devam ediyor. 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde. Gün boyunca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok önemli mücadele ekranlara gelecek.

Hafta sonu futbola doyuracak bir program futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’de Trabzonspor ve Kocaelispor sahaya çıkarken Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da da kritik mücadeleler oynanacak. Yayıncı kanal bilgileri ve maç saatleri belli oldu.

25 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ! 

Süper Lig

17:00 | Kocaelispor - Alanyaspor | beIN Sports 1

20:00 | Trabzonspor - Eyüpspor | beIN Sports 1

1. Lig

13:30 | Sarıyer - Manisa FK | TRT Spor

13:30 | Adana Demirspor - Van Spor FK | TRT Tabii Spor 6

16:00 | Pendikspor - Serik Spor | TRT Spor

19:00 | Sakaryaspor - Keçiörengücü | TRT Spor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Premier Lig

17:00  | Newcastle United - Fulham  | beIN Sports MAX 1

17:00  | Chelsea - Sunderland  | beIN Sports 3

19:30  | Manchester United - Brighton | beIN Sports 3

22:00 | Brentford - Liverpool | beIN Sports 3

La Liga

19:30 | Athletic Bilbao - Getafe | S Sport, S Sport Plus

Serie A

16:00 | Parma - Como | S Sport 2, S Sport Plus

19:00 | Napoli - Inter | S Sport 2, S Sport Plus

21:45 | Cremonese - Atalanta | S Sport 2, S Sport Plus

Ligue 1

18:00 | Brest - PSG | beIN Sports 4

20:00 | Monaco - Toulouse | beIN Sports MAX 1

Bundesliga

16:30 | Hamburg - Wolfsburg | S Sport Plus

16:30 | Eintracht Frankfurt - St. Pauli | S Sport Plus

19:30 | Borussia Dortmund - Köln | S Sport Plus

