Kocaeli’de taksi durağında korku dolu anlar! Silahı başına dayadı, özel harekat geldi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi mevkisinde bulunan bir taksi durağında korku dolu anlar yaşandı.
HEM BIÇAK HEM SİLAHI VAR
İddiaya göre, saat 15.30 sıralarında elinde tabanca ve bıçak bulunan bir kişi durağa girdi. Şüpheli şahsı görenler durumu ekiplere bildirdi.
ÖZEL HAREKAT GELDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, taksi durağına giren şahıs ile iletişime geçti.
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR SINIRLANDIRILDI
Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı, caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Aynı zamanda iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Silahı başına dayayan şüpheyi ikna etmeye çalışan polisin konuşması devam ediyor.