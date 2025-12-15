Kocaeli’de elinde bıçak ve tabanca ile bir taksi durağına giren şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edilirken, iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Polisin, başına silah dayayan şahsı ikna çabaları sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi mevkisinde bulunan bir taksi durağında korku dolu anlar yaşandı.

Başına silah dayadı, taksi durağından çıkmadı

HEM BIÇAK HEM SİLAHI VAR

İddiaya göre, saat 15.30 sıralarında elinde tabanca ve bıçak bulunan bir kişi durağa girdi. Şüpheli şahsı görenler durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye özel harekat ekipleri geldi

ÖZEL HAREKAT GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, taksi durağına giren şahıs ile iletişime geçti.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR SINIRLANDIRILDI

Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı, caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Aynı zamanda iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Silahı başına dayayan şüpheyi ikna etmeye çalışan polisin konuşması devam ediyor.

