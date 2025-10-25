Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 yıldır yanlarında! Gazzelilerin yarasını Türk Kızılay saracak

30 yıldır yanlarında! Gazzelilerin yarasını Türk Kızılay saracak
1995 yılından bu yana Filistin/Gazze’ye insani yardımlarda bulunan Türk Kızılay, ateşkes sonrası dönem için de 7 maddelik yardım planı hazırladı.

İRFAN ÖZFATURA - Türk Kızılay, 1995 yılından başlayarak on milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koştu, on binlerce ton yardım malzemesi dağıttı. Dernek, Gazze’de sağlanan ateşkes sonrasında da çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek üzere 7 maddelik müdahale ve destek planı oluşturdu. Buna göre:

ACİL DÖNEM FAALİYETLERİ (3-6 AY)

Acil İnsani Yardım: Türk Kızılay bu dönemde bölgeye muhtelif insani yardım malzemeleri gönderecek. Gıda ve barınma ihtiyaçlarına öncelik verecek.

Acil Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Türk Kızılay, Filistin Kızılayı’nın Gazze’deki Al Emel ve Al Mawasi Hastanelerine ilaç ve tıbbi malzeme desteği; Al Kudüs Hastanesine ekipman, renovasyon ve tıbbi malzeme desteği verecek.

Aşevi ve Sıcak Yemek Dağıtımı Faaliyetleri: Gazze’de Deirbalah ve Gazze merkezde bulunan mobil aşevlerinin günlük kapasitesi 21 binden 35 bine çıkarılarak sıcak yemek hizmeti sürdürülecek.

İYİLEŞTİRME DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1 YIL)

Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: 15 adet tam donanımlı ambulans tedariki sağlanacak. Hastanelerin ihtiyaç duyulan servislerinin renovasyonu ile hasar gören tıbbı cihazların tedariki sağlanacak.

Geçim Kaynağı ve Temel Yardım Destekleri: 10.000 haneye yönelik nakdi yardım sağlanacak. 120.000 gıda kolisi tedariki ve dağıtımı yapılacak.

Sabit Aşevi Faaliyetleri: Gazze’de uygun görülecek bir noktada sabit aşevi inşa edilecek. Aşevinde günlük 5.000 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılacak.

Gazze’ye Depo İnşası: Türk Kızılay, yerelden tedarik ve sevkiyatlarla Gazze’ye ulaştırılacağı malzemeleri etkin biçimde yönetilebilmek için, uygun bir noktada depo inşa edilmesini sağlayacak.  

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “304 milyon dolarlık iyileşme planının dörtte birini Türk Kızılay olarak bağışçılarımızla, milletimizle beraber biz karşılarız” dedi. 

