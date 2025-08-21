Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Şimdi torunu yardım götürüyor! Filistin'de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı

Şimdi torunu yardım götürüyor! Filistin'de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şimdi torunu yardım götürüyor! Filistin&#039;de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı
Kızılay, Suriye Savaşı, Esir, Filistin, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Kızılayı'nın yeni sergisinde ilginç belgeler gün yüzüne çıktı. En dikkat çekeni ise Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya ait olduğu belirlenen belge oldu. Saygılı dedesi Onbaşı Yusuf (Hoca) Saygılı'ya ait 107 yıllık mektup ve esir kartlarını kurumun arşivinde buldu.

Tarihinin en önemli arşivlerinden birisine sahip Türk Kızılayı, "Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi"ni hayata geçirdi.

Bu sergi sırasında Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, yetkililere dedesi Yusuf (Hoca) Saygılı'nın da 1918 yılında Filistin Cephesi'nde esir düştüğünü ve ona ait bir mektubun olup olmadığını sordu.

Arşivinde yapılan incelemede, Filistin Cephesi'nde savaşırken 31 Ekim 1918'de İngilizlere esir düşen Onbaşı Yusuf'un ailesi için kaleme aldığı bu satırlar, bir asır sonra gün yüzüne çıkarıldı. Arşiv yetkilileri, 1925'e kadar esir kampında tutulan Onbaşı Yusuf'un mektubunu ve esir kartını, torunu Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya takdim etti.

Şimdi torunu yardım götürüyor! Filistin'de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı - 1. Resim

"ESİR KARTI VE MEKTUPLARI TESLİM ETTİLER"

Ramazan Saygılı, dedesinin Adana'ya döndükten sonra Saimbeyli ilçesinde imamlık yaptığını ve 1960 yılında 72 yaşındayken hayatını kaybettiğini anlatarak, "Osmanlı'nın yıkılma dönemlerinde 7 cephede savaş verirken o dönem dedem Yusuf Saygılı, Filistin'de savaşırken esir düşmüş. Kızılay Esir Mektupları Sergisi'ndeyken ben yetkililere durumdan bahsettim. Ben esir kartı ve mektupları unuttum. Bir süre sonra Ankara'da toplantıdayken ilgili arkadaşlarımız dedemin mektup ve esir kartlarını teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

Şimdi torunu yardım götürüyor! Filistin'de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı - 2. Resim

"BİZ DE İYİLİK HAREKETİ PARÇASIYIZ"

107 yıl sonra böyle bir hediye aldığı için çok duygulandığını ve mutlu olduğunu belirten Saygılı, "Ecdadımızın da biz torunlarının da aynı yolda olduğunu görmekten mutlu oldum. Dedelerimiz dün Filistin ve Gazze için savaşmaya gitmişler. Bizler de aynı yere yardım götüren bir iyilik hareketinin parçasıyız. Dedeme rahmet okudum ve hamdolsun ki bizde aynı yoldayız" dedi.

Dedesinin kaleme aldığı Osmanlıca mektubu henüz yayınlamayan Saygılı, dedesinin mektupta; sağlık durumunu aktardığı, millete, orduya, devlete dua ettiğini, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığını söyledi.

Şimdi torunu yardım götürüyor! Filistin'de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batan tekneyle birlikte kaybolan 2 çocuktan haber var!Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle hesap değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
50 yıldır atıl durumda, herkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Alaca'da Kalehisar gün yüzüne çıkıyor - Kültür - Sanat50 yıldır atıl durumda, herkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Alaca'da Kalehisar gün yüzüne çıkıyorİki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin takvimi belli oldu - Kültür - Sanatİki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin takvimi belli olduEfes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteği - Kültür - SanatEfes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteğiTarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacak - Kültür - SanatTarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacakDenizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyor - Kültür - SanatDenizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyorSonunda masaya geldiler! Spotify İstanbul'da ofis açacak - Kültür - SanatSonunda masaya geldiler! Spotify İstanbul'da ofis açacak
Sonraki Haber Yükleniyor...