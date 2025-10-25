Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bartın'da işçileri taşıyan servis devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bartın'da işçileri taşıyan servis devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anadolu Ajansı

Bartın'da işçileri taşıyan servis devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İşçilerin aileleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis aracı, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

