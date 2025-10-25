Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Aylardır kulüpsüz olan Hakim Ziyech'in yeni adresi açıklandı: Resmi imzayı attı

Aylardır kulüpsüz olan Hakim Ziyech'in yeni adresi açıklandı: Resmi imzayı attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aylardır kulüpsüz olan Hakim Ziyech&#039;in yeni adresi açıklandı: Resmi imzayı attı
Hakim Ziyech, Fas Ligi, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fas Ligi ekibi Wydad Casablanca, kariyerinde Ajax ve Chelsea formaları da giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray kariyerinin ardından Al-Duhail'de mücadele eden, Katar ekibinden ise geçtiğimiz temmuz ayında ayrılan Hakim Ziyech, ülkesine döndü. 32 yaşındaki Faslı futbolcu, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı.

Aylardır kulüpsüz olan Hakim Ziyech'in yeni adresi açıklandı: Resmi imzayı attı - 1. Resim

"DÜNYA BEKLİYOR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünya bekliyor, büyücü burada" paylaşımı ile Hakim Ziyech transferi resmen duyuruldu.

Galatasaray'a 2023-2024 sezonunda Chelsea'den transfer olan Ziyech, sarı-kırmızılı takımda 1,5 yıl forma giydikten sonra 2024-2025 sezonuun devre arasında Al Duhail'e imza attı. Burada yarım sezon top koşturan deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca 497 maçta 134 gol ve 135 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Foça'dan acı haber! Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılma sebebi olan yıldızı açıkladı - SporMourinho'dan çok konuşulacak F.Bahçe itirafıPerformansıyla tartışılan Icardi ile ilgili olay iddia! İtalyanlar yeni adresini duyurdu - SporIcardi'nin yeni adresini duyurdularKavukcu'dan Icardi ve Barış Alper açıklaması: İkisini de bırakmayız - SporKavukcu'dan Icardi ve Barış Alper sözleriTrabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor - SporTrabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyorSamsunspor Avrupa'da ses getiriyor! Hedef ilk sekiz - SporSamsunspor Avrupa'da ses getiriyor! Hedef ilk sekizSerdar Adalı: Birlik olma zamanı - SporSerdar Adalı: Birlik olma zamanı
Sonraki Haber Yükleniyor...