Aylardır kulüpsüz olan Hakim Ziyech'in yeni adresi açıklandı: Resmi imzayı attı

Galatasaray kariyerinin ardından Al-Duhail'de mücadele eden, Katar ekibinden ise geçtiğimiz temmuz ayında ayrılan Hakim Ziyech, ülkesine döndü. 32 yaşındaki Faslı futbolcu, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı.

"DÜNYA BEKLİYOR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünya bekliyor, büyücü burada" paylaşımı ile Hakim Ziyech transferi resmen duyuruldu.

Galatasaray'a 2023-2024 sezonunda Chelsea'den transfer olan Ziyech, sarı-kırmızılı takımda 1,5 yıl forma giydikten sonra 2024-2025 sezonuun devre arasında Al Duhail'e imza attı. Burada yarım sezon top koşturan deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca 497 maçta 134 gol ve 135 asistlik performans sergiledi.