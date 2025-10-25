Trabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Ligde 25 puanla lider Galatasaray’ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo mavililer, Eyüpspor’u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligdeki son üç maçını kazanan bordo mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “İyi oyunumuzu daha da geliştirmeliyiz. Kendi sahamızda taraftarımıza bir galibiyet daha hediye edelim” diye konuştu.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR

STAT: PAPARA PARK

HAKEM: ZORBAY KÜÇÜK

SAAT: 20.00