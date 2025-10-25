Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. 

Ligde 25 puanla lider Galatasaray’ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo mavililer, Eyüpspor’u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligdeki son üç maçını kazanan bordo mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “İyi oyunumuzu daha da geliştirmeliyiz. Kendi sahamızda taraftarımıza bir galibiyet daha hediye edelim” diye konuştu. 

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR
STAT: PAPARA PARK
HAKEM: ZORBAY KÜÇÜK
SAAT: 20.00

 

