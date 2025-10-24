Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli gurur! Nesrin Baş bir kez daha şampiyon

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

U23 Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş, ülkemizde bir kez daha gurur yaşattı. Şampiyonada finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 yenerek 3. kez şampiyon oldu.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Nesrin Baş, finalde rakibi Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Turnuvaya fırtına gibi başlayan Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kırgız Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup ederek finale yükselmişti.

U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli gurur! Nesrin Baş bir kez daha şampiyon - 1. Resim

FİNALDE ŞAMPİYONLUK GELDİ

Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 yenerek 3. kez şampiyon oldu.

