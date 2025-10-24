Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere futbolunda o takım hakkında şok karar! 12 puan silindi

İngiltere futbolunda o takım hakkında şok karar! 12 puan silindi

İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Championship'te ligin son sıralarına demir atan ekip hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Kararla, söz konusu takımın 12 puanı silindi.

İngiliz Futbol Ligi (EFL) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "EFL, Sheffield Wednesday yöneticisi Dejphon Chansiri'nin hem kulübe hem de sahibi olan şirkete yöneticiler atamak için gerekli adımları attığına dair resmi bildirimi aldığını doğruladı. Bu gelişme, tüm kulüpler tarafından kabul edilen yönetmelik gereği otomatik olarak 12 puanın düşürülmesiyle sonuçlanırken, aynı zamanda Sheffield Wednesday'e yeni sahiplik altında başarılı bir satış ve güvenli bir gelecek için işleri ilerletme fırsatı da sunuyor." denildi.

LİGİN SON SIRASINA DEMİRLERİ

İngiliz medyası, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'nin kulübe tasfiye dilekçesi vermeye hazırlandığını ortaya çıkarmıştı.

Bu kararla, 24 takımlı Championship'te 6 puanla son sırada yer alan Sheffield Wednesday, eksi altı puana düşürüldü.

