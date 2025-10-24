Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'da genç futbolcu Taha Emre İnce ameliyat edildi

Trabzonspor'da genç futbolcu Taha Emre İnce ameliyat edildi

Bordo-mavililerde sağ dizinde kıkırdak sorunu bulunan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Emre İnce, başarılı bir operasyon geçirdi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, genç futbolcu Taha Emre İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ahmet Beşir, "Sağ diz kıkırdak sorunu bulunan oyuncumuz Taha Emre İnce, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Op. Dr. Mustafa Şengün ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

