Altında tarihi ralli devam edecek mi? Morgan Stanley rakam ve tarih verdi!

ABD merkezli yatırım bankası, 2026 yılı için ons altın tahminini 3.313 dolardan 4.400 dolara yükseltti. Analize göre bu artış, jeopolitik gerilimler, FED politikalarına ilişkin belirsizlikler, ABD hükümetinin kapanma riski ve doların zayıflamasıyla destekleniyor.

Morgan Stanley Stratejisti Amy Gower, “Yatırımcılar artık altını yalnızca enflasyona karşı bir koruma aracı olarak değil, küresel risklerin barometresi olarak görüyor. Merkez bankalarının alımları, güçlü ETF girişleri ve belirsizlik ortamı talebi artırıyor” dedi.

1996’dan Bu Yana Bir İlk: Altın, ABD Tahvillerini Geride Bıraktı

Morgan Stanley raporuna göre, 1996’dan bu yana ilk kez merkez bankalarının rezervlerinde altının payı, ABD tahvillerini geçti. Bu durum, altının uzun vadeli güvenli liman statüsünü güçlendiriyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde altına dayalı ETF’lere 26 milyar dolarlık rekor giriş olurken, toplam yönetilen varlıklar 472 milyar dolara ulaştı. Bireysel yatırımcılar da doların zayıflayacağı beklentisiyle altına yöneliyor.

REKORUN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ

Altın, 10 Ekim’de ilk kez ons başına 4.000 doları aşarak tarihî zirvesini gördü ancak 21 Ekim’de yüzde 6’ya varan günlük kayıpla son 12 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Buna rağmen, 2025’te altın yüzde 50’ye yakın yükselişle yılın en güçlü performansını sergiledi.

YÜKSELİŞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Morgan Stanley, rallinin süreceğini öngörse de bazı risklere dikkat çekti. ABD dolarının beklenenden güçlü kalması veya Fed’in faiz indirimlerine ara vermesi hâlinde altın fiyatlarının ivme kaybedebileceği belirtiliyor.

Gower, ayrıca “Fiyatlar arttıkça merkez bankalarının hedefledikleri rezerv miktarına ulaşmak için daha az altın alması yeterli olabilir. Bu da talebi sınırlayabilir” uyarısında bulundu.

Raporda, takı talebinin ikinci çeyrekte 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği de vurgulandı.