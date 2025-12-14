Ticaret Bakanlığı, kasım ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 502 firmaya izin belgesi verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan listelere göre ayrıca 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi. Aynı dönemde firma talebiyle 15, resen ise 2 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 502 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi. Firma talebine istinaden 15, resen 2 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

