İndirim sonrası motorin, benzin ne kadar oldu? 14 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
Son olarak motorine 2,44 TL'lik indirim gelmesinin ardından pompaya yansıdı. Milyonlarca sürücü 14 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, İndirim sonrası motorin, benzin ne kadar oldu? İşte 14 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında hareketliliğin yaşanmasının dışında dolar kurundaki ivme ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor., 2 liralık yeni indirim sonrası motorin ve benzin fiyatları merak konusu haline geldi.
İNDİRİM SONRASI MOTORİN, BENZİN NE KADAR OLDU?
13 Aralık 2025 Cumartesi günü itibarıyla motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL'lik bir indirim yapıldı. Fiyatlar, 13 Aralık 2025 Cumartesi gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 54,51 TL
Motorin litre fiyatı: 53,12 TL
LPG litre fiyatı: 28,51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 54,34 TL
Motorin litre fiyatı: 52,95 TL
LPG litre fiyatı: 27,88 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da güncel benzin, LPG, motorin fiyatları 14 Aralık itibarıyla şu şekildedir;
Benzin litre fiyatı: 55,35 TL
Motorin litre fiyatı: 54,13 TL
LPG litre fiyatı: 28,40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 55,71 TL
Motorin litre fiyatı: 54,49 TL
LPG litre fiyatı: 28,33 TL