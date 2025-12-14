Son olarak motorine 2,44 TL'lik indirim gelmesinin ardından pompaya yansıdı. Milyonlarca sürücü 14 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, İndirim sonrası motorin, benzin ne kadar oldu? İşte 14 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...