Dünyanın en büyük bankası tarih verdi: Altın fiyatları 2 katına çıkacak

Dünyanın en büyük bankası tarih verdi: Altın fiyatları 2 katına çıkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük bankası JP Morgan'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. JP Morgan stratejistleri, tarih verip altının yüzde 110 değerleneceğini söyledi. İşte detaylar...

Altının gram fiyatı spot piyasada 5 bin 910 lirayla, ons fiyatı ise 4 bin 381 dolarla rekor kırmıştı. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 300 liraları görmüştü. Bu hafta sert bir düşüş yaşayan altının gram fiyatı 5 bin 550 liraya, ons fiyatı ise 4 bin 108 dolar seviyesine kadar geriledi. Milyonlar altının geleceğini merak ederken, dünyanın en büyük bankası JP Morgan'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. 

ALTIN FİYATLARI YÜZDE 110 ARTACAK 

JP Morgan stratejistleri, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yöneldiğini belirtti. Ekonomistler, altına olan ilginin artmasından dolayı altın fiyatlarının önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 110 artacağını öngördü. 

Dünyanın en büyük bankası tarih verdi: Altın fiyatları 2 katına çıkacak - 1. Resim

2026 ONS TAHMİNİ 

ABD'li yatırım bankası, 2026 için ons altın tahmininde de bulundu. Dev banka önümüzdeki yılın son çeyreğinde ons altın için 5 bin 50 dolar öngörüsünde bulundu. 

Dünyanın en büyük bankası tarih verdi: Altın fiyatları 2 katına çıkacak - 2. Resim

ALTIN VARLIK PAYI YÜZDE 2,6'DAN 4,6'YA ÇIKABİLİR

JPMorgan'a göre, bankacılık dışı yatırımcıların altına ayırdığı pay şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6'sına denk geliyor. Eğer yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını riskten korunma aracı olarak kullanmaya devam ederse, bu oranın yüzde 4,6'ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel şekilde yaklaşık iki kat artabileceği hesaplanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

