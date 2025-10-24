Casusluk soruşturmasında yeni gelişme: TELE1'e kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne kayyım atandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan

Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiilikullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.”

MERDAN YANARDAĞ "CASUSLUK" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan sorgulanmak üzere savcılığa getirilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazıldı. Ayrıca Merdan Yanardağ da aynı suçtan gözaltına alınırken, ev ve iş yeri olan 'Tele 1' kanalında arama yapıldı.

YANARDAĞ'IN 'CASUSLUK' SUÇUNU İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ayrıca, Merdan Yanardağ'ın şüpheli Gün ile 'casusluk' faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, Yanardağ'ın Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde 'casusluk' suçunu işlediği iddia edildi.

İMAMOĞLU 'CASUSLUK' SUÇUNDAN İFADE VERECEK, YANARDAĞ İSE AYNI SUÇTAN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında başka suçtan tutuklu şüpheliler Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' suçundan sorgulanmak üzere savcılığa getirilmesi için bulundukları cezaevine yazı yazıldı. Şüpheli Yanardağ ise aynı suçtan gözaltına alınırken, şüphelinin ev ve iş yeri olan 'Tele 1' kanalında arama yapıldı.

Tutuklu bulunan şüpheli Gün'ün ise 'suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.