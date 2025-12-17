42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda onur gecesi düzenlendi.

MURAT ÖZTEKİN - Bu yıl ana teması “Edebiyatın Her Hâli” olan ve TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde okurlarını ağırlayan fuarın “onur yazarı” Murathan Mungan’a plaket takdim edildi. Burada konuşan Mungan gittiği ilk Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndan bahsederek “Kitap fuarlarını gezerken yazar, şair olmaya çalışan, emek veren biri olarak, ‘bir gün ben de böyle bir fuarda kendi kitaplarımı raflarda görür müyüm, ben de bir masaya oturup kitaplarımı imzalar mıyım’ hayalleri kurarken, kendimi birdenbire 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı olarak buldum. Bir hayalin gerçekleşmesi elbette herkesi mutlu eder” ifadelerini kullandı.

