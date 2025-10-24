Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Etimesgutspor'dan anlamlı hareket: Ankaralı futbolseverlere Gazze'ye destek için davet​​​​​​​

Etimesgutspor'dan anlamlı hareket: Ankaralı futbolseverlere Gazze'ye destek için davet​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Etimesgutspor&#039;dan anlamlı hareket: Ankaralı futbolseverlere Gazze&#039;ye destek için davet​​​​​​​
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Etimesgutspor, 8'inci hafta mücadelesinde 25 Ekim Cumartesi günü Galata SK ile oynayacakları karşılaşmanın tüm tribün gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağını duyurdu.

Etimesgutspor, 25 Ekim Cumartesi günü Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak Galata SK maçının tribün gelirlerini iki yıldır İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'ye bağışlayacak.

"GAZZE HALKI İNSANLIK DRAMI YAŞIYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ömer Faruk Alimoğulları ve yönetim kurulumuz, Nesine 3'üncü Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 14.30'da Galata SK ile oynayacağımız karşılaşmanın tüm tribün gelirlerinin, insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlanması yönünde karar almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu zulüm ve soykırımı bir kez daha lanetliyor, mazlumların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz" denildi.

Açıklamada, tüm taraftarlar ve Ankaralı futbolseverler Gazze'ye destek olmak amacıyla bu karşılaşmaya davet edildi. Bilet fiyatları 50 TL olarak açıklandı.

