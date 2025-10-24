Etimesgutspor'dan anlamlı hareket: Ankaralı futbolseverlere Gazze'ye destek için davet​​​​​​​

Etimesgutspor, 25 Ekim Cumartesi günü Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak Galata SK maçının tribün gelirlerini iki yıldır İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'ye bağışlayacak.

"GAZZE HALKI İNSANLIK DRAMI YAŞIYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ömer Faruk Alimoğulları ve yönetim kurulumuz, Nesine 3'üncü Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 14.30'da Galata SK ile oynayacağımız karşılaşmanın tüm tribün gelirlerinin, insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlanması yönünde karar almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu zulüm ve soykırımı bir kez daha lanetliyor, mazlumların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz" denildi.

Açıklamada, tüm taraftarlar ve Ankaralı futbolseverler Gazze'ye destek olmak amacıyla bu karşılaşmaya davet edildi. Bilet fiyatları 50 TL olarak açıklandı.