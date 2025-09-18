Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli güreşçimiz Nesrin Baş, dünya ikincisi oldu

Milli güreşçimiz Nesrin Baş, dünya ikincisi oldu

Milli güreşçimiz Nesrin Baş, dünya ikincisi oldu
Milli güreşçimiz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda Ukraynalı Alla Belinska'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

FİNALDE UKRAYNALI İLE KARŞILAŞTI

Başkent Zagreb'deki organizasyonda Nesrin Baş, kadınlar kategorisinin son maçında Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaştı.

Müsabakayı tuşla kazanan Ukraynalı güreşçi, kadınlar 72 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaştı.

DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA İLK MADALYASINI ALDI

İkinci olan 23 yaşındaki Nesrin, dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, "Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti." denildi.

Nesrin, finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etti.

Milli güreşçi, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Milli sporcunun ayrıca 23 yaş altında ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

