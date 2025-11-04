Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'a art arda kötü haberler: 5 futbolcu idmana çıkmadı

Beşiktaş'a art arda kötü haberler: 5 futbolcu idmana çıkmadı

Sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'in 12'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu, sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılmazken; bir yabancı oyuncu da izin alıp ülkesine gitti.

Beşiktaş, Süper Lig’de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Derbidegörev yapan diğer futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idman, pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

4 FUTBOLCU İDMANDA YOK

Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Gabriel Paulista'nın, annesinin rahatsızlığı nedeniyle izn alarak, ülkesi Brezilya'ya gittiği açıklandı.

