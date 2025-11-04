Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçı hakem Allard Lindhout yönetecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçı hakem Allard Lindhout yönetecek!
UEFA Avrupa Ligi, Fenerbahçe, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir deplasmana çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hakem kadrosu belli oldu. UEFA’nın yaptığı atamaya göre Çekya’da oynanacak mücadelede düdük Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout’un elinde olacak. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu’nda üst tura yükselmek için mücadeleye hazırlanıyor. İlk üç maçında iki galibiyet ve bir yenilgi alan Sarı-Lacivertliler, gruptaki dengeleri değiştirebilecek bir karşılaşmaya çıkacak. Peki, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçı hakem Allard Lindhout yönetecek! - 1. Resim

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk olacak. Büyük bir heyecanla beklenen Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'te Stadion Mesta Plzne'de gerçekleştirilecek.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçı hakem Allard Lindhout yönetecek! - 2. Resim

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi mücadelesi futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçınınTRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor. Maçın hakemliğini Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout üstlenecek. Lindhout’un yardımcıları Rogier Honig ve Johan Balder, dördüncü hakem ise Jannick Van Der Laan olacak.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Maçı hakem Allard Lindhout yönetecek! - 3. Resim

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI

27 Kasım Perşembe - 20.45: Fenerbahçe - Ferencvaros (İstanbul)

11 Aralık Perşembe - 23.00: SK Brann - Fenerbahçe (Deplasman)

22 Ocak Perşembe - 20.45: Fenerbahçe - Aston Villa (İstanbul)

29 Ocak Perşembe - 23.00: FCSB - Fenerbahçe (Deplasman)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

