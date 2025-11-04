Altın yükselecek mi, düşecek mi? 4 Kasım gram, yarım ve tam altın fiyatları

Gram altın bankalararası piyasada 5.390 TL’den işlem görürken, fiziki altın alışverişinin sürdüğü Kapalıçarşı’da aynı gram altın 5.570 TL seviyesinden satılıyor. Ekim ayında %7’ye kadar çıkan spot-fiziki makas bugün itibarıyla %3’ün biraz üzerine gerilyerek son haftaların en düşük seviyesine indi,.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altın piyasasında son günlerde dikkat çeken fiyat düşüşleri yaşanırken uzmanlar, orta ve uzun vadede yeniden yükseliş beklentisinin korunduğunu ifade ediyor. Küresel ekonomide belirsizliklerin devam etmesi, merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerilimler, ons altını yeniden yukarı taşıyabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Uluslararası yatırım bankası UBS’in analizlerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde ons altın fiyatının 4.700 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Merkez bankalarının altın talebinin artması ve doların değer kaybetme ihtimali de yükseliş senaryosunu destekleyen gelişmeler arasında. Uzmanlar ise kısa vadede dalgalanmaların devam edebileceği uyarısını yapıyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatları Ekim ayının zirvelerine göre hem spot piyasada hem de fiziki piyasada ciddi oranda geriledi. Spot gram altın,, rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 8,70 düşerken Kapalıçarşı’da fiziki gram altın fiyatındaki geri çekilme yüzde 12’ye yaklaştı.

Düşüşte yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi, fiziki talebin azalması ve ons altın fiyatoının 4.000 dolar seviyesinden 3.985 dolar bandına çekilmesi etkili oldu. Bazı analistler fiyatlarda bir süre daha yatay ve dengelenme sürecinin yaşanabileceğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları ve dolar endeksindeki hareketlilik kısa vadede altının yönünü belirleyen kritik faktörler olacak.

4 KASIM GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN FİYATLARI

4 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla spot piyasada gram altın 5.390 TL seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın 5.570 TL’den satışa sunulurken, alış fiyatı 5.403 TL civarında seyrediyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 9.047 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını 36 bin TL’nin biraz üzerinde işlem görüyor. Yarım altının satış fiyatı 18.082 TL olarak kaydedildi. Tam altın ise 36.026 TL seviyesinde yer alıyor.