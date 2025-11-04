TESKİ su kesintisi 4 Kasım! Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 4 Kasım tarihine ilişkin planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerine dair detayları paylaştı. Süleymanpaşa, Şarköy, Çorlu ve Malkara ilçelerinde ana hat arızası ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere gün içerisinde su verilemiyor.
TESKİ SU KESİNTİSİ
Tekirdağ’ın birçok ilçesinde 4 Kasım itibarıyla su kesintileri yaşanıyor. TESKİ ana şebeke arızaları ve planlı bağlantı çalışmaları nedeniyle Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Malkara’daki bazı mahallelere su verilemediğini duyurdu. Çalışmaların belirtilen saatlerde tamamlanması hedeflenirken, suyun musluklara ulaşmasının birkaç saat gecikebileceği bildirildi.
TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|04 Kasım 12:00
|04 Kasım 15:00
|ANA ŞEBEKE ARIZASI
|SÜLEYMANPAŞA / BARBAROS MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / TOPAĞAÇ MAH. /
|04 Kasım 11:40
|04 Kasım 13:40
|ANA ŞEBEKE ARIZASI
|SÜLEYMANPAŞA / ORTACAMİ MAH. / SOĞUK KUYU CAD.
|04 Kasım 11:30
|04 Kasım 15:00
|İÇME SUYU HATTI ANA BORU ARIZASI
|ŞARKÖY / GAZİKÖY MAH. /
|04 Kasım 09:30
|04 Kasım 19:00
|BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE
|ÇORLU / YENİCE MAH. /
|04 Kasım 09:20
|04 Kasım 14:00
|ŞEBEKE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI
|MALKARA / HEREKE MAH. /
