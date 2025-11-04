Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TESKİ su kesintisi 4 Kasım! Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

TESKİ su kesintisi 4 Kasım! Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TESKİ su kesintisi 4 Kasım! Tekirdağ&#039;da sular ne zaman gelecek?
Tekirdağ, Su Kesintisi, Süleymanpaşa, Şarköy, Çorlu, Haber
Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 4 Kasım tarihine ilişkin planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerine dair detayları paylaştı. Süleymanpaşa, Şarköy, Çorlu ve Malkara ilçelerinde ana hat arızası ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere gün içerisinde su verilemiyor.

TESKİ SU KESİNTİSİ

Tekirdağ’ın birçok ilçesinde 4 Kasım itibarıyla su kesintileri yaşanıyor. TESKİ ana şebeke arızaları ve planlı bağlantı çalışmaları nedeniyle Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Malkara’daki bazı mahallelere su verilemediğini duyurdu. Çalışmaların belirtilen saatlerde tamamlanması hedeflenirken, suyun musluklara ulaşmasının birkaç saat gecikebileceği bildirildi.

TESKİ su kesintisi 4 Kasım! Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

04 Kasım 12:0004 Kasım 15:00ANA ŞEBEKE ARIZASISÜLEYMANPAŞA / BARBAROS MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / TOPAĞAÇ MAH. /
04 Kasım 11:4004 Kasım 13:40ANA ŞEBEKE ARIZASISÜLEYMANPAŞA / ORTACAMİ MAH. / SOĞUK KUYU CAD.
04 Kasım 11:3004 Kasım 15:00İÇME SUYU HATTI ANA BORU ARIZASIŞARKÖY / GAZİKÖY MAH. /
04 Kasım 09:3004 Kasım 19:00BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLEÇORLU / YENİCE MAH. /
04 Kasım 09:2004 Kasım 14:00ŞEBEKE BAĞLANTI ÇALIŞMALARIMALKARA / HEREKE MAH. /
Kaynak: Türkiye Gazetesi
