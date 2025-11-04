TESKİ su kesintisi 4 Kasım! Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

TESKİ SU KESİNTİSİ

Tekirdağ’ın birçok ilçesinde 4 Kasım itibarıyla su kesintileri yaşanıyor. TESKİ ana şebeke arızaları ve planlı bağlantı çalışmaları nedeniyle Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Malkara’daki bazı mahallelere su verilemediğini duyurdu. Çalışmaların belirtilen saatlerde tamamlanması hedeflenirken, suyun musluklara ulaşmasının birkaç saat gecikebileceği bildirildi.

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?